Новый метод помог пензенским врачам спасти двух пациентов с аневризмой

17.04.2023 | 19:30

Будто в голове взрывается бомба - так пациенты описывают симптомы разрыва аневризмы, крайне опасного для жизни диагноза.

«Небольшое выпячивание стенки сосуда головного мозга, которое, как правило, находится в середине головного мозга, может приводить к катастрофическим и даже фатальным последствиям», - сообщил заведующий региональным сосудистым центром, врач-нейрохирург Михаил Краснов.

Однако теперь, благодаря новейшим технологиям, в Пензенской областной клинической больнице имени Бурденко проводить сложнейшие операции на сосудах головного мозга стало проще. За неделю с помощью аппарата врач-нейрохирург Михаил Краснов спас жизни двух пациентов.

«Датчик с рабочей поверхностью меньше спички может показать характеристики кровотока по любому сосуду в зоне операции, это могут быть сосуды диаметром менее миллиметра», - объяснил Михаил Краснов.

Аневризма может образоваться у любого человека, независимо от пола, возраста и сферы деятельности.

Среди вылечившихся пациентов - мама троих детей. После экстренной операции прошло 11 суток. Теперь ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Нет ни одного похожего человека, как нет ни одной похожей снежинки. Здесь была сложная ситуация, потому что аневризма была очень хитрая, ее надо было клипировать еще из-за угла, то есть она отворачивалась от нас», - рассказал Михаил Краснов.

Кстати, такое же оборудование используется специалистами в лучших клиниках мира.