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Общество

На восстановление связи в областной больнице готовы потратить 1,8 млн

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Проблемы со связью в областной больнице им. Н. Н. Бурденко решатся. Когда будет приобретена новая автоматическая телефонная станция, рассказал первый заместитель министра здравоохранения Владислав Романов.

«Ориентировочные затраты на установку цифрового комплекса АТС составляют 1 807,4 тыс. рублей. Планируемая дата заключения контракта на приобретение и установку новой АТС - 25 апреля 2023 года», - уточнил первый замминистра.

При этом закупить одну АТС для нужд всех медицинских организаций Пензы и объединить их нельзя. По словам Владислава Романова, использование облачной АТС не рассматривается по юридическим, организационным и техническим причинам.

На проблемы со связью в областной больнице жители региона жаловались неоднократно.

Так, 15 декабря 2022 года пензенец Роман У. заявил, что не мог найти тело умершего отца, поскольку дозвониться до медицинского учреждения было невозможно.

30 марта 2023 года житель Пензы написал губернатору: «Просим содействия в решении вопроса по больнице им. Бурденко! Два месяца не работают внутренние телефоны, нельзя из посетительской дозвониться ни до врача, ни на пост, ни до отделения! XXI век на дворе, а в больнице - только сарафанное радио!»

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