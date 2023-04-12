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Общество

За три месяца в регионе родилось 6 двоен, зачатых с помощью ЭКО

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В Пензенской области с января по март с помощью ЭКО на свет появилось 47 малышей, из них 6 двоен.

Такие данные приводит ТФОМС Пензенской области.

Подсчитано, что за первый квартал этого года врачи провели 215 процедур ЭКО. При этом сделано 49 процедур криоконсервации эмбрионов и 101 - размораживания ранее криоконсервированных, чтобы перенести их в полость матки.

Известно, что у части женщин, сделавших ЭКО, беременность не наступает с первого раза, поэтому они повторяют процедуру. Для упрощения процесса и используется криоконсервация эмбрионов.

«На случаи экстракорпорального оплодотворения за январь - март 2023 года направлены средства обязательного медицинского страхования региона в размере более 21,9 млн рублей», - уточнили специалисты.

Ранее сообщалось, что за 2022 год в Пензенской области провели 1 098 процедур экстракорпорального оплодотворения, потратив на это 93,9 млн рублей. Это на 179 случаев больше, чем в 2021-м.

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