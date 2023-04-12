В мэрии рассказали, откуда возьмутся путевки для детей участников СВО

12.04.2023 | 15:31

В Пензе дети участников специальной военной операции получат бесплатные путевки в летние лагеря. Как это будет осуществлено, обсудили на заседании в гордуме в среду, 12 апреля.

«Таким было решение губернатора. Изменения в закон должны внести в ближайшее время», - сообщил замглавы администрации Сергей Волков.

Известно, что детей пензенцев, участвующих в СВО (мобилизованнных, контрактников и добровольцев), сейчас насчитывается 2 150.

Депутат Владимир Быстряков поинтересовался: на эти цели выделят дополнительные путевки или они будут раздаваться в ущерб существующей очереди и другим ребятам?

Сергей Волков пояснил, что плюсом никаких путевок не предусмотрено. Но в 2023 году областной центр и так получил на 900 путевок больше, чем в 2022-м, за счет средств регионального бюджета.

Замглавы администрации подчеркнул: дети все те же, не новые, практически все они ездили в лагеря и в прошлом году, а теперь просто будут отдыхать бесплатно.

Ранее сообщалось, что в электронной очереди на путевку в лагерь в Пензе сейчас стоят около 7 000 человек.