Сетевое издание|18+|Среда|12 апр 2023|16:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В мэрии рассказали, откуда возьмутся путевки для детей участников СВО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе дети участников специальной военной операции получат бесплатные путевки в летние лагеря. Как это будет осуществлено, обсудили на заседании в гордуме в среду, 12 апреля.

«Таким было решение губернатора. Изменения в закон должны внести в ближайшее время», - сообщил замглавы администрации Сергей Волков.

Известно, что детей пензенцев, участвующих в СВО (мобилизованнных, контрактников и добровольцев), сейчас насчитывается 2 150.

Депутат Владимир Быстряков поинтересовался: на эти цели выделят дополнительные путевки или они будут раздаваться в ущерб существующей очереди и другим ребятам?

Сергей Волков пояснил, что плюсом никаких путевок не предусмотрено. Но в 2023 году областной центр и так получил на 900 путевок больше, чем в 2022-м, за счет средств регионального бюджета.

Замглавы администрации подчеркнул: дети все те же, не новые, практически все они ездили в лагеря и в прошлом году, а теперь просто будут отдыхать бесплатно.

Ранее сообщалось, что в электронной очереди на путевку в лагерь в Пензе сейчас стоят около 7 000 человек.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте