В Пензе объяснили отличие цифрового рубля от других его форм

03.04.2023 | 19:00

В ближайшее время пензенцы, возможно, смогут присоединиться к пилотному проекту по введению нового способа оплаты - цифровым рублем. Пока он только запускается в оборот. 13 банков в тестовом режиме начинают свои первые расчеты с еще одной формой отечественной валюты.

«Цифровой рубль - это третья форма существования рубля. Первая - наличный рубль, вторая - безналичный, а третья - цифровой. Это некий программный код, который также можно использовать как средство платежа, как средство сбережения, но только на цифровой платформе в виде электронного кошелька», - объяснил заведующий кафедрой «Экономика и финансы» ПГУ Александр Понукалин.

Доступ к нему будет через любой банк, в котором обслуживается клиент, по единым тарифам и даже без наличия интернета.

«То есть с помощью блютуса через телефон на телефон можно расплачиваться деньгами», - сообщил заведующий кафедрой «Уголовное право» ПГУ Георгий Романовский.

Цифровым рублем можно будет оплачивать товары, услуги ЖКХ, осуществлять переводы, получать зарплату. Он также является способом сохранения денежных средств, вот только их нельзя будет снять. Собственно, ради этого и создается новая форма отечественной валюты - чтобы сократить долю наличных денег и проконтролировать бюджетные расходы.

«Цифровой рубль маркирован, программный код позволяет отследить платежи от момента выпуска до момента его фактического потребления», - рассказал Александр Понукалин.

«Угрозы и риски стандартные, как для любой цифровой технологии. Это связано с кибермошенничеством. Поскольку цифровые рубли хранятся и в памяти телефона, то какие-то схемы хищения, я думаю, будут», - отметил Георгий Романовский.

Эмиссией, или выпуском, цифрового рубля будет заниматься Центробанк.