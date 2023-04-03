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Общество

Отпуск окончен: пензенские бойцы вновь отправились в зону СВО

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Тревога и грусть читались в материнских глазах. Пензячке вновь предстоит на некоторое время проститься с единственным сыном. Две недели отпуска для бойца пролетели быстро. Все эти дни самый родной человек старалась быть рядом как можно чаще.

«С работы скорее домой. Хочется, чтобы дома был, переживаю», - рассказала женщина.

«Отдыхал. На работу сходил, со своими коллегами пообщался», - отметил участник СВО с позывным Сушист.

Он вместе с другими бойцами из Пензенской, Ульяновской областей и Республики Башкортостан готовился к отправке в зону СВО. На Привокзальной площади из уст провожающих звучали примерно одни и те же слова.

«Мы тебя ждем, мы в тебя верим, надеемся, что ты вернешься», - произнесла пензячка.

Важную роль для участников специальной военной операции играет гуманитарная помощь, которую оказывают жители региона. Посылки из дома со всем необходимым часто дополняют трогательными письмами школьников, что помогает поднять боевой дух бойцам.

«В месте размещения личного состава везде на стенках наклеены детские конвертики, письма. Приходят регулярно. Бойцы рады видеть, читать письма детей», - сообщил командир подразделения с позывным Казантип.

В регионе действует почти три десятка мер поддержки для членов семей участников СВО. Главное - чтобы тылы были прикрыты, говорят бойцы. Сложно защищать Родину, когда голова забита домашними проблемами. Тем временем на побывку на малую родину вернулись 150 мобилизованных пензенцев. Их встречали на Юбилейной площади.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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