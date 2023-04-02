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Общество

Пензенцам посоветовали не выбрасывать вербу

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В этом году Вербное воскресенье выпадает на 9-е число. Специалисты рассказали жителям Пензенской области, что можно и нельзя делать в этот праздник.

К нему следует готовиться заблаговременно: приобрести или срезать вербу, поставить ее в воду за несколько дней до даты, чтобы она успела распуститься. Букет принято составлять из нечетного количества веток.

Верба освящается 8 или 9 апреля в любом храме.

«Если возможности оказаться в храме нет, вербу окропляют святой водой дома и читают молитву на «освящение всякой вещи». Она есть в большинстве молитвословов», - пишут «Известия».

Выбрасывать вербу после праздника нельзя. Ветви или пускают по реке, или сжигают в уединенном месте. Можно дождаться, когда верба пустит корни в воде, а затем высадить ее в землю.

Прошлогодние ветви принимаются в храмах вместе со старыми церковными календарями и иконами. Их там правильно утилизируют.

В Вербное воскресенье советуют отложить все заботы, нельзя ругаться, конфликтовать. Не стоит предаваться унынию, это считается грехом. Если в этот день решено посетить кладбище, то с собой лучше взять ветки вербы, а уборку отложить.

«Вербная неделя часто выпадает на теплые дни весны, когда горожане отправляются на дачи. Но работать в городе, равно как и заниматься строительством или другим тяжелым трудом, в этот день не рекомендуется. В народе считается, что растения, посаженные в Вербную неделю, не вырастут должным образом и не дадут хорошие урожаи. Это касается и цветов, и деревьев, и овощей, за исключением культур, которые «растут вверх»: гороха, подсолнухов, кустовых огурцов», - отмечают «Известия».

После Вербного воскресенья начинается Страстная седмица, которая завершается главным христианским праздником – Пасхой.

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