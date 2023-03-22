В Пензе на ликвидацию четырех стихийных свалок потратят 5 млн

22.03.2023 | 10:28

На ликвидацию четырех несанкционированных свалок в Пензе потратят 5 млн 34 тыс. 746 рублей. Договор на такую сумму городское управление ЖКХ намерено заключить с победителем электронного аукциона, проводившегося на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 6 млн 454 тыс. 803 рубля. Победу на торгах отдали подрядчику, готовому получить за уборку на 1 млн 420 тыс. меньше.

Выполнить работы предстоит на четырех объектах: на улице Глазунова, 7; в районе Ижевской, 56а; на ул. Мещерской (Ленинский Лесхоз) и 65-летия Победы, 2Б.

Общий объем отходов, скопившихся в этих точках, - 9 205 кубометров. Очистить территории по контракту необходимо до 30 июля.

«Собранный мусор должен быть вывезен на лицензированный объект хранения, накопления, размещения и захоронения отходов, зарегистрированный в Государственном реестре объектов размещения отходов», - говорится в документах.