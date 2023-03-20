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Общество

В Пензе депутаты не могут повлиять на ситуацию с бездомными собаками

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В ближайшее время существенным образом изменить ситуацию с бездомными собаками в Пензе не представляется возможным. Об этом в понедельник, 20 марта, на заседании комиссии гордумы заявил ее председатель Владимир Мутовкин.

Тему поднял депутат Сергей Лукичев. «Дня не проходит, чтобы люди не жаловались, что их атакуют стаи собак», - констатировал он и поинтересовался, не проработана ли какая-либо инициатива для регионального Заксобра, который мог бы выйти с ней в Госдуму.

Владимир Мутовкин рассказал, что по этому вопросу создавалась рабочая группа, правда, он лично в ней не участвовал.

«Никаких рекомендаций выработано не было. Это не муниципальные полномочия, а полномочия региона. К сожалению, вопрос является сложнейшим, и ни одно муниципальное образование его должным образом не решило», - отметил он.

Председатель гордумы подчеркнул: нужно комплексное решение, в котором отражалась бы и деятельность по отлову собак, и ответственность для тех, кто выбросил животных на улицу.

«Сейчас вопрос обсуждается на федеральном уровне, много вариантов рассматривается», - добавил Мутовкин, предупредив, что в скором времени изменений ждать не стоит.

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