В Пензе депутаты не могут повлиять на ситуацию с бездомными собаками

20.03.2023 | 14:43

В ближайшее время существенным образом изменить ситуацию с бездомными собаками в Пензе не представляется возможным. Об этом в понедельник, 20 марта, на заседании комиссии гордумы заявил ее председатель Владимир Мутовкин.

Тему поднял депутат Сергей Лукичев. «Дня не проходит, чтобы люди не жаловались, что их атакуют стаи собак», - констатировал он и поинтересовался, не проработана ли какая-либо инициатива для регионального Заксобра, который мог бы выйти с ней в Госдуму.

Владимир Мутовкин рассказал, что по этому вопросу создавалась рабочая группа, правда, он лично в ней не участвовал.

«Никаких рекомендаций выработано не было. Это не муниципальные полномочия, а полномочия региона. К сожалению, вопрос является сложнейшим, и ни одно муниципальное образование его должным образом не решило», - отметил он.

Председатель гордумы подчеркнул: нужно комплексное решение, в котором отражалась бы и деятельность по отлову собак, и ответственность для тех, кто выбросил животных на улицу.

«Сейчас вопрос обсуждается на федеральном уровне, много вариантов рассматривается», - добавил Мутовкин, предупредив, что в скором времени изменений ждать не стоит.