В Пензе организовали творческий фестиваль для людей с ОВЗ

У творчества нет границ - в этом уверены организаторы и участники фестиваля «САМИ». В Центре культуры и досуга выступили люди с ограниченными возможностями здоровья.
Талантливые пензенцы пели, танцевали, показывали короткие театральные постановки. Здесь рады самодеятельным артистам любого возраста.
«Основная цель - творчество, чтобы люди не чувствовали себя ограниченными. Творчество окрыляет, вдохновляет», - пояснила организатор фестиваля Наталья Сидоренко.
Валентин Канев подготовил для фестиваля три произведения. Две песни исполнял в разные годы Валерий Меладзе.
«Конечно, немножко есть страх, но я стараюсь не думать, что выйду и у меня все полетит комом. Когда я выхожу, уже ни о чем не думаю, просто спокойно пою», - рассказал молодой человек.
Участники фестиваля, которые не смогли приехать на общий концерт, предоставили свои видеовыступления. Их тоже оценивали члены жюри.
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