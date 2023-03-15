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Общество

В Пензе организовали творческий фестиваль для людей с ОВЗ

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У творчества нет границ - в этом уверены организаторы и участники фестиваля «САМИ». В Центре культуры и досуга выступили люди с ограниченными возможностями здоровья.

Талантливые пензенцы пели, танцевали, показывали короткие театральные постановки. Здесь рады самодеятельным артистам любого возраста.

«Основная цель - творчество, чтобы люди не чувствовали себя ограниченными. Творчество окрыляет, вдохновляет», - пояснила организатор фестиваля Наталья Сидоренко.

Валентин Канев подготовил для фестиваля три произведения. Две песни исполнял в разные годы Валерий Меладзе.

«Конечно, немножко есть страх, но я стараюсь не думать, что выйду и у меня все полетит комом. Когда я выхожу, уже ни о чем не думаю, просто спокойно пою», - рассказал молодой человек.

Участники фестиваля, которые не смогли приехать на общий концерт, предоставили свои видеовыступления. Их тоже оценивали члены жюри.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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