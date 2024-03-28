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Общество

Соцфонд: Работающим родителям детей-инвалидов платят 10 000 в месяц

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Родителям, усыновителям и опекунам, ухаживающим за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы, устанавливается ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей. В Пензенской области ее получают более 4,2 тыс. человек.

Ранее ежемесячная выплата по уходу за ребенком-инвалидом устанавливалась только неработающему родителю. С 1 января 2024 года ее могут получать также те родители, кто трудится неполный рабочий день, дистанционно или на дому.

Подать заявление на ежемесячную выплату можно на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда России или в МФЦ.

Работающему родителю нужно подтвердить свою трудовую деятельность на условиях неполного рабочего дня. Если период такой работы начался до 1 января 2024 года, то следует представить в клиентскую службу СФР трудовой договор и дополнительное соглашение, заключенное с работодателем, либо справку от работодателя. Если родитель перешел на неполное рабочее время уже в 2024 году, то представлять документы не нужно - эти сведения передает в СФР сам работодатель.

«Такой возможностью в нашем регионе уже воспользовались более 220 пензенцев», - сообщили в пресс-службе отделения СФР по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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