Нарушившему договор врачу пришлось вернуть деньги в тройном размере

14.03.2023 | 14:41

Министерство здравоохранения Пензенской области взыскало целевые средства, уплаченные за обучение жительницы региона на врача.

Министерство заключило с молодой жительницей региона договор о целевом обучении. Девушка должна была выучиться по специальности «лечебное дело» и не позднее чем через месяц после получения диплома заключить трудовой договор с учреждением здравоохранения, где проработать не менее 5 лет.

В свою очередь региональный минздрав на протяжении 6 лет обучения ежемесячно выплачивал студентке дополнительную стипендию в размере 500 рублей. Общая сумма составила 35 000 руб.

Также в документе оговаривалось, что если трудовой договор будет расторгнут раньше пятилетнего срока, то пензячка обязывается вернуть полученную стипендию и заплатить штраф в двукратном размере от ее суммы.

В 2021 году закончившая обучение молодая женщина устроилась на должность участкового врача-терапевта, как и было предусмотрено, однако уже через год по собственной инициативе расторгла трудовой договор. При этом деньги, выплаченные ей в качестве дополнительной стипендии, она не вернула.

Региональный минздрав подал судебный иск о взыскании средств. Однако дело было прекращено: терапевт добровольно рассталась с деньгами и вернула их министерству, сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.