В Пензе студенты готовят дипломные работы на базе Горводоканала

13.03.2023 | 13:15

«РКС-Пенза» уже на протяжении нескольких лет достаточно продуктивно сотрудничает с одним из пензенских университетов и кафедрой «Химия и методика обучения химии». Кафедра является единственной в регионе, выпускающей специалистов в области аналитической химии, которые востребованы в том числе и в «РКС-Пенза».

Ежегодно студенты проходят преддипломную практику на базе Горводоканала. Теперь заниматься здесь будут пять девушек. Как отмечают сами студентки, работа в современной лаборатории - это очень ценный опыт.

«В процессе обеззараживания воды, которая подается нам домой, могут образоваться различные вещества, например хлороформ. И тема моего диплома как раз основывается на изучении возможности образования таких веществ, как они образуются и как предотвратить их образование», - рассказала студентка Валерия Шургая.

Сотрудничество Горводоканала и университета является взаимовыгодным, ведь студенты постигают азы своей будущей профессии и получают драгоценный опыт работы на разного рода лабораторном оборудовании, а предприятие может использовать в собственной работе результаты научных исследований.

«За последние несколько лет студентами в ходе подготовки дипломных работ были разработаны методики анализа осадков сточных вод, технологического контроля процессов водоподготовки, а также методологии приготовления реагентов, проведена апробация новых аналитических методов исследований», - рассказал директор по качеству «РКС-Пенза» Александр Флягин.

Кроме того, регулярно кто-то из выпускников, проходивших на базе Горводоканала практику, становится сотрудником предприятия. А пока впереди у студентов проведение еще множества экспериментов и защита дипломных работ летом.