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Общество

Ипотечные квартиры должников хотят защитить от изъятия

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Единственное жилье, купленное в кредит, хотят защитить от изъятия при банкротстве. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.

Если документ примут, то должник сможет заключить с банком отдельное соглашение, не затрагивающее остальных кредиторов. Оно позволит сохранить крышу над головой.

«Юристы отмечают, что это корректирует баланс интересов кредиторов и должников, но и де-факто «перекладывает» бремя финансирования части выплат по кредиту на остальных кредиторов, а также открывает простор для злоупотреблений должников», - пишет «Коммерсантъ».

Сейчас оформить личное банкротство гражданин может при долгах от 500 тыс. рублей и просрочке более 3 месяцев. Сохранить имущество получится при реструктуризации долгов или же по мировому соглашению, одобренному кредиторами. В противном случае недвижимость уйдет с молотка.

Внесенный законопроект предполагает, что ипотека на единственное жилье выводится из банкротного дела без согласия остальных кредиторов.

По словам экспертов, сейчас доход от реализации ипотечной квартиры направляется на погашение требований банка, остальные кредиторы почти ничего не получают из вырученных средств, поэтому утверждение отдельного соглашения их прав не ущемит.

«Если жилье уже включено в реестр требований, суд, утвердив «ипотечное» соглашение, исключит его, как и возможность обращения на него взыскания, но сохранится и кредит, который необходимо погашать (выплачивать такую ипотеку будут родственники или поручители за счет доходов гражданина после завершения личного банкротства)», - уточняет издание.

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