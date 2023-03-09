В Пензе не определились с ремонтом опоры Толстовского путепровода

Пензенцам страшно смотреть на Толстовский путепровод снизу: опасения вызывает площадка опоры сооружения.
«Нет ли изоленты у кого?», «Можно суперклеем», «Поможет только скотч», «Ждем, когда кусок бетона упадет на машину», «Ждем трагедии», «Как вообще на одном столбушке все держится без распорок!?» - высказались пользователи.
В четверг, 9 марта, ситуацию прокомментировали в городском управлении ЖКХ.
«В настоящее время рассматривается возможность заключения контракта на ремонт указанного ригеля (опорной балки, на которую опираются другие несущие элементы строительного сооружения (балки, стойки, колонны, стены))», - сообщили специалисты на странице губернатора во «ВКонтакте».
Уточняется, что срок рассмотрения данного вопроса - до 1 мая 2023 года.
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