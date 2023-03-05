Найдена связь между газовыми плитами и астмой у детей

05.03.2023 | 15:03

Применение газовых плит в доме грозит проблемами со здоровьем. Возрастает риск сердечного приступа, хронических заболеваний дыхательных путей и других недугов.

О вредных веществах, выделяемых плитами, рассказала «Известиям» врач Юлия Сорокина.

При сжигании газа образуются окиси углерода: угарный газ, меркаптан. Последнее вещество нужно для выявления природного газа, обнаружения утечки. Меркаптан токсичен, в быту используется в минимальных дозах.

О смертельном воздействии угарного газа известно всем.

«На кухне человек не только дышит опасными элементами, но и потребляет в пищу блюда, в которых могут оседать продукты горения», - пояснила специалист.

По словам медика, есть две группы факторов, приводящих к опасности использования газовых плит. Первая связана с горением газа. Даже при полном сгорании в помещении повышается концентрация углекислого газа. Но в большинстве случаев голубое топливо сгорает не полностью. Так образуются токсичные продукты: угарный газ, сернистый газ, оксиды азота, формальдегид, бензпирен.

Все это может приводить к частым головным болям, аллергии, ослаблению иммунитета.

Выделяемый плитой диоксид азота повышает риск приступов астмы, развития респираторных инфекций, сердечного приступа, а также усугубляет хроническую болезнь легких, негативно влияет на когнитивные функции.

Вторая группа факторов зависит от условий эксплуатации. Плита может выйти из строя, поэтому за ней надо тщательно следить и регулярно проверять.

«В январе были опубликованы результаты исследования, согласно которым газовые плиты в жилых домах могут стать причиной развития астмы у детей. С этим мнением согласилась врач-терапевт Юлия Фокина. Она отметила, что до 12% случаев детской астмы могут быть связаны с газовыми плитами, это сравнимо со вкладом пассивного курения», - пишет издание.

Чтобы сделать использование газовой плиты более или менее безопасным, рекомендуется установить вытяжку. Она позволит воздуху циркулировать, минимизирует продукты горения.

Лучше не ставить посуду на неработающие горелки и не использовать одновременно более двух из них. При работе плиты следует закрывать дверь на кухню, открывать окно. Лучше всего не заниматься готовкой больше двух часов подряд.

«Также важно контролировать полноту сгорания газа. При изменении его цвета или неравномерности горения следует немедленно прекратить пользование плитой и вызвать специалиста. Нужно не допускать пережатия и растяжения газового шланга и не заливать рабочую поверхность плиты жидкостями», - предупредила врач.