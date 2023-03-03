Пензенцы рассказали грустную историю об алиментах

03.03.2023 | 18:42

Пензенцы собрались в парке, чтобы рассказать грустную историю об алиментах. Ее главный герой, Игорь, женат в третий раз, в первом и втором браке растут дети. На них мужчина должен отдавать определенную часть от доходов. И все было нормально, пока он не сменил место работы. После перехода из одной компании в другую начались мучения пензенца, в результате которых он стал злостным неплательщиком.

«Мне арестовали все счета, ограничили в праве выезда заграницу и в правах на автомобиль», - рассказал многодетный отец.

Игорь считает: дело в том, что он выплачивал алименты на двоих детей, но шли они только бывшей второй жене. Первая, Татьяна, подтверждает, что, как только экс-супруг перешел на другую работу, ей деньги перестали приходить. Долг - больше 100 тысяч рублей.

«Я поняла, что исполнительный лист по алиментам бывшему мужу не донесли на работу приставы», - предположила бывшая жена Игоря.

Почему так произошло, в течение нескольких лет разбирается уже третья по счету спутница жизни Игоря, Марина. Длительное время она общалась с женщиной-приставом, которая теперь уже над делом не работает. По словам Марины, именно она допустила ошибки.

«Выдает постановление об удержании заработной платы. Я ей сразу указываю, что у двоих детей, которых указывают изначально в постановлении, разные мамы», - сообщила супруга Игоря.

Судебные приставы утверждают: мужчина думает, что платил алименты на двоих детей, а фактически какое-то время перечислял только на одного. Случилось все из-за сложной формулировки в документах.

«Бухгалтер, добросовестно приняв постановление, начала его исполнять, то есть удерживать алименты в размере 1/6 части на содержание сына до достижения дочерью 18-летия (в зависимости от количества несовершеннолетних детей доли меняются. - Прим. ред.). На дочь алименты не удерживались, так как это другое решение суда и документы по удержанию алиментов на дочь были направлены позже», - объяснил врио начальника отдела УФССП по Пензенской области Юрий Талалаев.

В постановлении судебного пристава - черным по белому: «Алименты на содержание детей» (во множественном числе) в пользу... А дальше указана фамилия только одной мамы, которая и получала деньги. Жены - бывшие и нынешние - и должник ходят по судам, прокуратурам и обращаются к следователям.