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Общество

У нового ледового дворца люди вынуждены ходить по проезжей части

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Территория возле нового спортивного объекта в Пензе небезопасна для людей. На это обратила внимание жительница областного центра Елена О.

«Просим обратить внимание на то, что от остановки «Ледовый дворец» (ул. 65-летия Победы, 20) нет тротуара ни в одну сторону, ни в другую. Людям приходится ходить практически по проезжей части», - написала она на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ответ пришел из управления ЖКХ Пензы.

«В текущем году в рамках муниципального задания рассматривается возможность обустройства тротуара со стороны ледового дворца, а также вопрос по устройству пешеходного перехода у спортивного комплекса «Хрустальный», - поясняется в нем.

28 февраля в новом ледовом комплексе «Хрустальный» прошло первое мероприятие - День зимних видов спорта. Однако официальное открытие дворца состоится позже - по словам министра физкультуры и спорта Евгении Бочкаревой, возможно, это произойдет уже в марте.

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