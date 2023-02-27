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Общество

Эхо 23 Февраля: можно ли вернуть в магазин пену для бритья и носки

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23 Февраля прошло, а подарки остались, и не все они понравились получателям. Специалисты Роскачества напомнили, какие из презентов можно вернуть в магазин, а какие нет.

Чаще всего от вещи можно избавиться в течение 14 дней по разнообразным причинам: не подошел цвет, размер, фасон, комплектация и так далее. Однако есть так называемые невозвратные товары.

К примеру, нельзя вернуть носки, потому что они непосредственно контактируют с телом. Магазин примет их только при наличии дефекта (неподходящий размер к таковым не относится).

Сдать лишнюю или непонравившуюся пену для бритья либо парфюмерию тоже не получится. «Это товары личного использования, вернуть их можно только в том случае, если истек срок годности или есть подтверждение того, что это фальсификат», - объяснили эксперты.

В этот же список попадают гели для душа и шампуни - придется передаривать или использовать.

В перечне также продукты (возьмут обратно, если они испортились или истек срок годности), бытовая техника и электроника (примут только при заводском браке), текстильные товары, цена которых определяется за единицу длины, ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями (бижутерию вернуть можно), животные и растения, книги, автомобили и мотовелотовары, мебельные гарнитуры.

«Что нужно для возврата подарков в магазин? Идеально иметь чек, однако его отсутствие само по себе не может быть основанием для отказа. Чек можно восстановить, но надо знать день и примерное время покупки. Следует иметь в виду, что изначально у потребителя возникает право на обмен товара на подходящий, а в случае отсутствия в продаже нужного товара можно требовать деньги.

Если оплата совершалась с карты, то возвращенные деньги поступят на эту же карту, то есть на счет того, кто делал подарок. Вернуть деньги за подарочные карты тоже можно, но есть определенные ограничения», - добавили в Роскачестве.

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