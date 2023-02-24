На станции Башмаково прокуроры не нашли информацию для слепых

24.02.2023 | 15:06

Пензенская транспортная прокуратура проверила, как на станции Башмаково исполняется законодательство о доступности транспортной инфраструктуры маломобильным гражданам. Выяснилось, что без нарушений не обошлось.

В частности, береговая (у которой железнодорожный путь проходит только с одной стороны) и островная (расположенная между двумя путями) платформы не оснащены пандусами для пассажиров на креслах-колясках.

«На станции нет средств информирования о приближении к зонам повышенной опасности; на покрытии пешеходных путей отсутствуют предупредительные тактильно-контактные указатели; пандусы и лестницы вокзала не обеспечены противоскользящими контрастными полосами», - перечислили в пресс-службе Пензенской транспортной прокуратуры.

Еще одним недочетом стало отсутствие тактильного плана (мнемосхемы) для инвалидов по зрению, выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля, в здании вокзала.

Пензенский транспортный прокурор потребовал от руководителей организаций, отвечающих за обустройство объектов инфраструктуры, устранить нарушения. Ситуацию контролирует прокуратура.