Гастроэнтеролог рассказала, кому может навредить холодец

22.02.2023 | 08:24

Популярный у жителей Пензенской области, как и у других россиян, холодец считается полезным для суставов и костей. Однако исследований, доказавших положительное влияние этого блюда на опорно-двигательный аппарат у человека, не существует.

Об этом рассказала «Известиям» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«В холодце присутствует белок, в том числе коллаген, но в небольшом количестве. Существуют исследования, подтверждающие пользу коллагена для сохранения упругости кожи, поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата. Однако нельзя напрямую ассоциировать эти полезные эффекты с употреблением холодца», - объяснила она.

Кашух отметила, что в застывшем бульоне также могут присутствовать хондроитин и глюкозамин - компоненты хрящевой ткани. Однако это не означает их попадание затем в хрящи человека.

«Основа блюда - мясо и выварившийся из него бульон. Соответственно, большую часть холодца составляет высококалорийный животный жир. Он имеет высокую калорийность при минимальном содержании полезных жирных кислот. Такое блюдо нежелательно для людей с ожирением, жировой болезнью печени, хроническим панкреатитом», - предупредила Кашух.

Также, по словам врача, помимо жиров и некоторой доли белковых молекул из мяса вываривается много пуринов. Эти вещества в избытке присутствуют в организме человека при подагре, что повреждает суставы и внутренние органы. Поэтому холодец - нежелательное блюдо в рационе людей с подагрой.

«В результате мы имеем недоказанную пользу холодца для здоровья, его большую калорийность и ограничение по употреблению у людей с ожирением, подагрой, проблемами с печенью и поджелудочной железой. Это не отменяет удовольствие от употребления холодца, и в небольших количествах блюдо не принесет существенного вреда здоровью», - подвела итог врач.