В Пензе с любителей парковаться на газонах собрали более 2 млн рублей

В 2025 году в Пензе составили 8 463 протокола за парковку на газоне, детской или спортивной площадке, сообщили в понедельник, 10 ноября, в администрации города.

Общая сумма штрафов, взысканных с нарушителей, превысила 2 млн рублей.

Глава города Олег Денисов поручил районным администрациям продолжать рейды и привлекать к ответственности автомобилистов, оставляющих транспорт в неположенных местах.

«Зеленые зоны размываются, на дорогах остается грязь от колес», - отметил Денисов на совещании в администрации.

В августе сообщалось, что в Пензе тестируют новый аппаратный комплекс, способный автоматически фиксировать нарушения сразу нескольких статей кодекса: размещение машин на газонах, ненадлежащее содержание отдельно стоящих зданий, объектов некапитального строительства и препятствие вывозу ТКО.

В мэрии рассчитывают, что новое оборудование позволит повысить эффективность контроля, сохранить газоны и чистоту улиц.

