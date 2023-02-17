Стало известно, что хотят пензенцы в подарок на 23 Февраля

17.02.2023 | 09:37

Опрос, проведенный специалистами сервиса SuperJob среди пензенских мужчин с 13 по 16 февраля, показал, что каждый пятый (21%) обычно получает в подарок ко Дню защитника Отечества одежду или аксессуары, 16% - парфюмерию, 13% - сувениры. Еще 10% охарактеризовали свои обычные подарки как «всякая ерунда».

7% заявили, что им дарят проявления любви и внимания. 6% респондентов принимают бритвенные принадлежности, 3% - деньги, 2% - алкоголь, 11% - другие презенты (сладости, деликатесы, технику, телефоны, романтические ужины, рыболовный инвентарь).

Также опрос показал, что каждый пятый пензенский мужчина (22%) не хочет подарков в День защитника Отечества. Фактически же без презентов остаются 31%.

16% мечтают о проявлении знаков внимания, 14% - об одежде и аксессуарах, 11% - о деньгах, 7% - о новом телефоне, 3% - о парфюмерии. По 2% пензенцев заявили о желании получить оружие (нож или охотничье ружье), спортивную экипировку, книги, инструменты, алкоголь и билеты в путешествие. Еще 4% назвали другие варианты. Любому подарку будут рады 7% респондентов.

Между тем аналитики маркетплейсов рассказали информагентству ura.ru, что в этом году российские женщины выбирают в подарок мужчинам бензиновые зажигалки, беспроводные наушники, туалетную воду и карманные часы. Кроме того, по традиции вырос спрос на носки.

По мнению специалистов, интерес к бензиновым зажигалкам связан с тем, что их разрекламировали блогеры, а карманные часы - оригинальный способ выделиться.