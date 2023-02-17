Областная офтальмологическая больница отметила 110-летие

17.02.2023 | 18:34

«Больница была открыта для общины сестер милосердия и строилась на общинной территории. Сестры милосердия отдавали себя медицине», - рассказала сотрудница музея городской больницы им. Н. А. Семашко Людмила Игнатова.

Даже керамическая плитка, которой в 1913 году, еще при царе Николае II, выложили пол, сохранилась в идеальном состоянии. Больница Красного Креста - именно с небольшого кирпичного корпуса на улице Красной, началась история городской офтальмологической службы.

С 1924 года по решению Пензенского губернского исполкома медицинское учреждение носит имя наркомздрава Николая Семашко. Долгое время здесь был роддом, а в 2006-м произошло перепрофилирование и стала базироваться вся Пензенская областная офтальмологическая больница.

Фактически сюда переехали койки и оборудование четырех лечебных учреждений. С 2011 года на постоянной основе государственных заказов оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь.

«Это в основном микроинвазивные операции на сетчатке, на стекловидном теле, на хрусталике. На сегодняшний день больница полностью ушла в формат микроинвазивности, который позволяет делать операции очень быстро и эффективно, без длительного пребывания больного в стационаре», - сообщил главный врач ГБУЗ «Пензенская областная офтальмологическая больница» Рашид Галеев.

Каждый день в больнице проводятся десятки разных операций. Благодаря внедрению новейших технологий и использованию современного оборудования здесь справляются с заболеваниями, которые еще совсем недавно считались неизлечимыми. В основном это касается патологий сетчатки глаза.

«По некоторым направлениям мы вышли на федеральный уровень и находимся в лидерах - в частности, по хирургии катаракты, по методикам подшивания искусственных хрусталиков», - отметил Рашид Галеев.

Здесь людям возвращают зрение. Были и такие пациенты, которые ложились на операцию с близорукостью -28, а выходили из больницы зоркие как соколы.

«Я где-то на второй день уже после операции почти все видела», - поделилась жительница Заречного Антонина Калябина.

Областная офтальмологическая больница может единовременно принять 240 пациентов. Трудятся здесь 24 высококлассных врача.