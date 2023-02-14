В России заговорили о снижении пенсионного возраста для мужчин

14.02.2023 | 11:22

Общественная палата РФ предлагает снизить возраст выхода на пенсию для многодетных отцов. Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей разработала комплекс мер для поддержки этой категории граждан и направила соответствующее обращение в Правительство России.

Дополнительные меры требуются в связи с тем, что демографическая ситуация в стране «близка к чрезвычайной», необходимо поддержать рождение третьего и последующих детей.

«Пенсионный возраст отцов из многодетных семей должен быть снижен на один год на каждого ребенка, но не более пяти лет», - сообщили «Известия» во вторник, 14 февраля.

В настоящее время по закону, вступившему в силу 1 января 2019 года, мужчины могут уйти на пенсию в 65 лет, женщины - в 60.

Со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб издание уточняет, что «сейчас в пенсионном законодательстве предусмотрены льготы для матерей, женщин, родивших трех и более детей и воспитавших их до достижения возраста восьми лет». Для многодетных отцов пока таких преференций нет, поэтому инициативу можно было бы рассмотреть.

Также предлагается продлить до 2030 года действие закона, по которому при рождении третьего и последующих детей семьи могут полностью или частично погасить жилищный кредит в размере до 450 тыс. рублей.

«Органам власти субъектов, имеющих уровень суммарного коэффициента рождаемости ниже 1,7 ребенка на женщину, предлагается рекомендовать ввести региональную субсидию в размере не менее 550 тыс. рублей в 2023 году, чтобы общая сумма федеральной и региональной субсидий в 2023 году составляла не менее миллиона рублей», - добавили «Известия».