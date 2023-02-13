Весна не за горами: в Пензе на ветле раскрылись почки

13.02.2023 | 20:03

До Вербного воскресения еще два месяца, а представители семейства ивовых уже распушили почки - неожиданно для середины февраля.

Ивовые - предвестники весны, распускаются самыми первыми. Не случайно ветки вербы стали заменой пальмовым, их срезают и с ними встречают Вход Господень в Иерусалим.

О конце зимы возвестили растения в Дальнем Арбекове, но не везде, а только около дома на проспекте Строителей, 77. Оказывается, в 2022-м старая ветла тоже радовала население.

«Второй год пошел - она стоит в таком состоянии», - рассказала прохожая.

«Теплотрасса тут проходит. Наверное, корни теплые и поэтому она так рано просыпается», - отметила пенсионерка.

Действительно, напротив видны заросли с опушенными ветками - на территории близ коммуникаций.

Зима не собирается уходить рано. Синички набирают калории, им еще придется противостоять морозам. Но конец стужи неизбежен. Возвещают об этом представители семейства ивовых. Ветла не побоялась расправить почки - значит, весна не за горами.