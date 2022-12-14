Пособия: в Пензенской области не на все семьи хватило денег

14.12.2022 | 08:05

Не на все семьи с детьми в Пензенской области хватило денег. Некоторые до сих пор не получили декабрьскую выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Жительницы разных районов региона сообщили об этом в группе «Пособия.Выплаты.Льготы.Пензенская обл.» в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 13 декабря.

«Звонила в соцзащиту, сказали, пока нет финансирования, до конца месяца ждать», «Я не получила, но многие, кто живет рядом, получили. Сказали, что до 22 декабря должна получить, на нас не хватило денег», - рассказали женщины из Бессоновки, Неверкина и Пензы.

Ранее сообщалось, что после уточнения числа получателей выплат на детей от трех до семи лет Правительство РФ решило дополнительно выделить регионам средства на их финансирование.

Сейчас в Пензенской области ожидают поступления денег из резервного фонда. Как только они придут, начисление пособия семьям, стартовавшее 5 декабря, продолжится.