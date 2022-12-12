Пензенской области выделили 2,3 млрд рублей на детские пособия

12.12.2022 | 14:00

Пензенской области выделено 2 млрд 343 млн 385 тыс. 900 рублей на выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет.

Сумма рассчитана на 2022-й, но в конце года была дополнена по распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина из резервного фонда.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах», - поясняется в сопроводительной документации.

В целом в конце года в субъекты РФ решено направить более 3,3 млрд рублей.

В Пензенской области перечисление декабрьских пособий семьям с детьми стартовало 5-го числа. Началось зачисление следующих ежемесячных выплат:

- в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- на ребенка от 3 до 7 лет;

- в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста 3 лет;

- на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет;

- многодетным семьям (на детей до 6 лет и детей от 6 лет до окончания обучения в образовательном учреждении);

- на ребенка (для малоимущих семей).