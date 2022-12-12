Пензенцы опоздали на работу из-за катка на дорогах и тротуарах

12.12.2022 | 09:07

Утром в понедельник, 12 декабря, многие пензенцы опоздали на работу - на передвижение по улице им потребовалось значительно больше времени, чем обычно. Люди не шли, а скользили: тротуары превратились в каток.

«Плитку, которая в хорошую погоду радует глаз, лично я сегодня проклинала, она стала особенно сложным препятствием», «На моих глазах упали четыре человека», «Вот и настал звездный час ведерок с песком», - пишут пензенцы в соцсетях.

Также люди гадают, почему заранее предупрежденные о погоде коммунальщики ничего не предприняли: песка на тротуарах до 9 утра так и не появилось.

«Дороги и тротуары как каток. Где вся техника и персонал?», «Увидели солнышко и теперь надеются, что само растает», - обмениваются пензенцы комментариями.

Накануне синоптики и МЧС предупреждали, что в понедельник, 12 декабря, в Пензенской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду и гололедица, из-за неблагоприятной погоды возможны ДТП и другие чрезвычайные ситуации.