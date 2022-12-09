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Общество

Пензенцам объяснили, зачем на улицах ведра с песко-соляной смесью

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Весь проспект Строителей и центр уставлены красными емкостями. Яркие ведра появились и в некоторых других районах Пензы, но в меньшем количестве. Горожане новинку заметили: большая часть красуется рядом с опасными объектами типа лестниц и пешеходными переходами.

«Прилично будет, если люди будут ходить по хорошим обсыпанным дорожкам. Мы не будем бояться упасть», - оценили горожанки.

Появление красных ведер - задумка сотрудников предприятия «Пензавтодор». Оно отвечает за то, чтобы людям по городу передвигаться было комфортно.

«У нас каждый день работают дорожные рабочие. Мы видим, что необходима обработка, рабочие не ждут, когда к ним подъедет специализированная машина с песком, они спокойно в ручном режиме мелкие территории обрабатывают.

Кто-то, если увидит беду и как волонтер может, в принципе, позаботиться обо всех остальных жителях города», - сообщил заместитель руководителя МБУ «Пензавтодор» Андрей Денискин.

По его словам, для Пензы прирбрели 150 емкостей, в планах - еще около 300. Находится в них не песок, а песко-соляная смесь, не замерзающая при морозе. По мере потребности по улицам будет ездить специальная машина и наполнять ведра. А еще коммунальщики просят жителей обратить внимание на то, что новинка в домашнем хозяйстве не пригодится - емкости дырявые, чтобы не украли.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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