Работающим гражданам рассказали о праве на выплаты и льготы после подтверждения статуса

09.12.2022 | 12:40

Работающие граждане, которым остается не более пяти лет до выхода на пенсию, включая возраст для досрочной пенсии, имеют право на определенные льготы.

Люди, которым в 2023 году исполняется 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), относятся к категории предпенсионеров, рассказала агентству «Прайм» доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

Эксперт напомнила, что такие граждане имеют право на два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка. Кроме того, эта категория лиц защищена Трудовым кодексом РФ.

«Увольнение в связи с достижением возраста является дискриминацией и влечет ответственность работодателей. А увольнение или отказ в работе предпенсионерам по этой причине может грозить даже уголовной ответственностью», - напомнила эксперт.

Дзгоева рассказала, что предпенсионерам положено повышенное пособие по безработице и более длительный период выплат. В ряде случаев такие лица могут выйти на пенсию на два года раньше. Это происходит по предложению службы занятости.

Предпенсионеры наделены правом на освобождение от налога на имущество. ФНС не учитывает один объект недвижимости любого вида, если он не используется в предпринимательской деятельности.

Также им полагается вычет по земельному налогу - база может быть уменьшена на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка, не нужно платить за шесть соток, рассказала Фатима Дзгоева.

По желанию предпенсионеры могут претендовать на алименты от супругов и родственников.

Эксперт указала, что для использования положенных по закону льгот необходимо подтвердить статус предпенсионера. Это можно сделать на сайте пенсионного фонда, через единый портал госуслуг или в МФЦ.