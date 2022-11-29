Юным пензенцам назвали адреса, по которым можно написать Деду Морозу

29.11.2022 | 10:54

В преддверии новогодних праздников специалисты портала «Объясняем.РФ» рассказали, по какому адресу следует отправлять письма Деду Морозу.

По всей стране насчитывается более десяти усадеб Деда Мороза: в Нижнем Новгороде, на Алтае, в Карелии и других регионах.

Самая большая резиденция находится в Великом Устюге. Ежегодно туда приходит более 200 тысяч писем от детей из России, ближнего и дальнего зарубежья.

Отправить письма можно двумя способами:

- почтовым отправлением по адресу: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, 1а;

- на электронную почту: postcard@ao-dedmoroz.ru.

Юные пензенцы могут направить послания и в Москву, откуда их доставят в московскую усадьбу главного российского волшебника.

Бумажное письмо посылают по адресу: 109472, г. Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Нужно указать имя отправителя и обратный адрес для ответа.

Можно обратиться и через электронную форму на сайте московской усадьбы Деда Мороза pochta@dedmorozmos.ru, прикрепив к письму файл с рисунком или фотографией. Ответ придет в течение 2-3 дней. Чтобы письмо не попало в спам, этот адрес лучше заранее внести в список контактов.

Послание можно сочинить не только на русском, но и на татарском языке. В Татарстане расположена резиденция местного Дедушки Мороза Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы. Написать им можно по адресу: Республика Татарстан, Арский район, с. Яна Кырлай. На конверте нужно указать: для Кыш Бабая и Кар Кызы.

18 ноября Дедушка отпраздновал свой день рождения. В его честь в Пензе на сцене Дома офицеров прошла игровая шоу-программа со сказочными персонажами: Снеговиком, Бабой-ягой, Котом, Снегурочкой. Юные артисты - воспитанники центра культурного развития подготовили лучшие номера для Деда Мороза. Кроме того, маленькие пензенцы поздравили Дедушку по телефону.