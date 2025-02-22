Пензенцам поступают письма на поддельных бланках ФСБ

22.02.2025 | 10:06

В Пензенской области мошенники начали рассылать письма на бланках, схожих с официальными бланками ФСБ России. Корреспонденция приходит на адреса региональных предприятий и по месту жительства граждан.

В тексте говорится о проверке, которая проводится «в целях совершенствования информационной безопасности государственных организаций».

От адресата требуется сделать телефонный звонок. Для усиления психологического воздействия аферисты представляются сотрудниками ФСБ России и других силовых структур.

«Имеются основания полагать, что злоумышленники осуществляют свою противоправную деятельность, связанную с получением денежных средств преступным путем, в интересах украинских националистических вооруженных формирований», - сообщили в УФСБ России по Пензенской области.

Ранее пензенцев предупредили: мошенники звонят по видеосвязи и представляются сотрудниками ФСБ, а для усиления психологического эффекта надевают форму ведомства. Жертву убеждают, что с ее счета идет финансирование ВСУ, поэтому срочно нужно перевести деньги на «безопасный счет» либо передать их «сотруднику ФСБ России».

Еще одна уловка заключается в том, что пензенцам в мессенджерах поступают приглашения для участия в коллегии присяжных заседателей или в мероприятиях силовых ведомств, в том числе УФСБ России по Пензенской области. Получателю предлагается перейти по электронной ссылке «для верификации», после чего его деньги переводятся на сторонние счета.

Жителей региона просят не поддаваться на провокации и не вступать в контакт с незнакомцами.