В Пензенской области школьники написали послания бойцам СВО

В пятницу, 31 января, школьники Пензенской области присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату».
Более 3 500 учеников образовательных учреждений из 30 муниципалитетов региона написали трогательные письма и подготовили душевные рисунки для российских бойцов, участвующих в специальной военной операции.
В своих посланиях дети благодарили военнослужащих за мужество, желали успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения домой с победой.
«Эти письма стали символом надежды и поддержки для тех, кто находится на передовой», - подчеркнули в областном министерстве образования.
Патриотическая акция «Письмо солдату» проходит регулярно. Так, в мае 2022 года только за сутки поступило более 1 000 посланий для передачи участникам СВО. Нередко бойцы отправляют школьникам ответы и даже присылают видеообращения со словами благодарности.
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