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Общество

В Пензенской области школьники написали послания бойцам СВО

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В пятницу, 31 января, школьники Пензенской области присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату».

В Пензенской области школьники написали послания бойцам СВО

Более 3 500 учеников образовательных учреждений из 30 муниципалитетов региона написали трогательные письма и подготовили душевные рисунки для российских бойцов, участвующих в специальной военной операции.

В Пензенской области школьники написали послания бойцам СВО

В своих посланиях дети благодарили военнослужащих за мужество, желали успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения домой с победой.

В Пензенской области школьники написали послания бойцам СВО

«Эти письма стали символом надежды и поддержки для тех, кто находится на передовой», - подчеркнули в областном министерстве образования.

В Пензенской области школьники написали послания бойцам СВО

Патриотическая акция «Письмо солдату» проходит регулярно. Так, в мае 2022 года только за сутки поступило более 1 000 посланий для передачи участникам СВО. Нередко бойцы отправляют школьникам ответы и даже присылают видеообращения со словами благодарности.

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Источник — фото областного минобразования
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