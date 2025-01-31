В Пензенской области школьники написали послания бойцам СВО

31.01.2025 | 12:55

В пятницу, 31 января, школьники Пензенской области присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату».

Более 3 500 учеников образовательных учреждений из 30 муниципалитетов региона написали трогательные письма и подготовили душевные рисунки для российских бойцов, участвующих в специальной военной операции.

В своих посланиях дети благодарили военнослужащих за мужество, желали успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения домой с победой.

«Эти письма стали символом надежды и поддержки для тех, кто находится на передовой», - подчеркнули в областном министерстве образования.

Патриотическая акция «Письмо солдату» проходит регулярно. Так, в мае 2022 года только за сутки поступило более 1 000 посланий для передачи участникам СВО. Нередко бойцы отправляют школьникам ответы и даже присылают видеообращения со словами благодарности.