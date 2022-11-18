Культура

В Пензе в день рождения Деда Мороза устроили праздник

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Поделки, открытки и рисунки - это часть даров главному зимнему старцу. Пензенская детвора поздравила Деда Мороза с днем рождения. С каким именно по счету, не знает даже сам именинник.

«В день рождения желают мне, но и я хочу всем пожелать огромного крепкого, богатырского здоровья и, конечно же, счастья и немножко чуда. И если человек улыбается - это уже маленькое чудо», - отметил председатель гильдии Дедов Морозов им. Ф. Хайрудинова Пензенский Дед Мороз (Буба).

Деду Морозу и всем его друзьям посвятили игровую шоу-программу. На сцене «Дома офицеров» устроили настоящий праздник со сказочными персонажами: здесь и Снеговик, и Баба-яга, и Кот, и Снегурочка. Юные артисты - воспитанники центра культурного развития подготовили лучшие номера для поздравления Деда Мороза.

Танцевали и пели даже в зрительном зале - все-таки пригласил на свой праздник зимний волшебник.

Почта Деда Мороза в «Доме офицеров» уже начала наполняться письмами. Заготовлены и волшебные шишки исполнения желаний.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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