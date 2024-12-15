Раскрыт секрет стелек для обуви: ноги не будут мерзнуть даже в -30 градусов

15.12.2024 | 12:01

Зимой на большей части территории России стоит морозная погода. Нередко температура воздуха опускается до минус 30-35 градусов.

В такую погоду следует уделять пристальное внимание обуви. Ведь не зря говорят: стоит замерзнуть ногам, сразу начинается простуда.

Эксперты советуют отдавать предпочтение обуви из натуральных материалов: кожи, замши, нубука. Они лучше пропускают воздух и в то же время хорошо сохраняют тепло.

Подошва должна быть толстой, например из качественной резины или полиуретана. Такие материалы позволят обеспечит лучшую изоляцию от холода.

Во внутренней отделки обуви следует отдать предпочтение натуральному меху или искусственному, но с высоким.

Обувь должна быть немного большего размера, чтобы можно было использовать теплые носки. Стельки лучше выбирать из натуральной шерсти, войлока или кожи. Они хорошо впитывают влагу и сохраняют тепло. Некоторые стельки имеют фольгированное покрытие, которое отражает тепло обратно к ноге. Также существуют самогреющиеся стельки.

Это незаменимый аксессуар для любителей активного отдыха на природе. Они обеспечивают комфорт и тепло в холодное время года, предотвращая замерзание ног.

Стельки начинают работать при взаимодействии с воздухом, что делает их использование простым и удобным.