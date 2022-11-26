Общество

Стало известно, выделят ли в Пензе полосы для общественного транспорта

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Тема общественного транспорта остается одной из самых актуальных для жителей Пензы.

«Есть ли возможность в городе сделать крайние полосы дорог только для общественного транспорта?» - задал вопрос пользователь Сергей Ч. на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте».

С его точки зрения, освобождение полос даст возможность автобусам, троллейбусам и маршрутным такси передвигаться без пробок, быстро и эффективно.

Как выяснилось, в администрации Пензы придерживаются иного мнения.

«Организация выделенных полос для движения общественного транспорта при существующих параметрах дорожной сети приведет к еще более значительным задержкам в движении автотранспорта», - говорится в ответе мэрии.

Городские власти пояснили, что избран другой способ избавиться от пробок - внедрение на улично-дорожной сети Пензы интеллектуальной системы управления движением.

«Это позволит оптимизировать работу светофорных объектов и тем самым увеличить пропускную способность на проблемных участках», - уточнили в администрации.

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