Стало известно, выделят ли в Пензе полосы для общественного транспорта

26.11.2022 | 13:00

Тема общественного транспорта остается одной из самых актуальных для жителей Пензы.

«Есть ли возможность в городе сделать крайние полосы дорог только для общественного транспорта?» - задал вопрос пользователь Сергей Ч. на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте».

С его точки зрения, освобождение полос даст возможность автобусам, троллейбусам и маршрутным такси передвигаться без пробок, быстро и эффективно.

Как выяснилось, в администрации Пензы придерживаются иного мнения.

«Организация выделенных полос для движения общественного транспорта при существующих параметрах дорожной сети приведет к еще более значительным задержкам в движении автотранспорта», - говорится в ответе мэрии.

Городские власти пояснили, что избран другой способ избавиться от пробок - внедрение на улично-дорожной сети Пензы интеллектуальной системы управления движением.

«Это позволит оптимизировать работу светофорных объектов и тем самым увеличить пропускную способность на проблемных участках», - уточнили в администрации.