Стало известно, выделят ли в Пензе полосы для общественного транспорта

Тема общественного транспорта остается одной из самых актуальных для жителей Пензы.
«Есть ли возможность в городе сделать крайние полосы дорог только для общественного транспорта?» - задал вопрос пользователь Сергей Ч. на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте».
С его точки зрения, освобождение полос даст возможность автобусам, троллейбусам и маршрутным такси передвигаться без пробок, быстро и эффективно.
Как выяснилось, в администрации Пензы придерживаются иного мнения.
«Организация выделенных полос для движения общественного транспорта при существующих параметрах дорожной сети приведет к еще более значительным задержкам в движении автотранспорта», - говорится в ответе мэрии.
Городские власти пояснили, что избран другой способ избавиться от пробок - внедрение на улично-дорожной сети Пензы интеллектуальной системы управления движением.
«Это позволит оптимизировать работу светофорных объектов и тем самым увеличить пропускную способность на проблемных участках», - уточнили в администрации.
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