С начала года в области родилось около 400 недоношенных детей

17.11.2022 | 14:38

К Международному дню недоношенных детей, который отмечается 17 ноября, пензенские врачи рассказали о том, как выхаживают этих малышей.

«Выхаживание недоношенных детей выстроено в цепочку, где в каждом звене - трудные решения, что принимают врачи», - подчеркнула заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей перинатального центра Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Людмила Филимонова.

«Если новорожденный стабилен в первые дни за счет дыхания, то появляется возможность его кормить. Детей, которые стабилизированы, можно кормить материнским молоком», - пояснила Людмила Валерьевна.

За время, проведенное в отделении, младенец учится дышать и есть, он становится в два раза крупнее.

«За 10 месяцев 2022 года в перинатальном центре областной больницы раньше времени на свет появились 399 недоношенных детей. У каждого из них есть шанс вырасти здоровым на радость родным и врачам», - отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.