Общество

На доставку пенсий и пособий установят единый тариф в 1,17 процента

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С января 2023 года в системе пенсионного обеспечения граждан России планируются масштабные изменения.

После объединения ПФР и ФСС будет образован новый фонд Пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Организация займется выплатами пенсий и пособий гражданам России.

Законодатели стараются оптимизировать работу нового ведомства, сделав ее удобной для сотрудников нового фонда и получателей поддержки.

По инициативе Минтруда с января 2023 года планируется, что пенсии можно будет получать сразу вместе с положенными социальными выплатами.

На соответствующие услуги доставочных организаций установят единый тариф, сказано в проекте приказа, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения будут внесены в приказ, который устанавливает типовую форму договоров о доставке выплат, заключаемых органами Пенсионного фонда России (ПФР) с банками и почтовыми организациями.

В пояснительной записке указано, что в ПФР оплата услуг по доставке производится в размере 1,17 процента от сумм выплат (без учета налогов), а в ФСС - 3 процентов. В этой связи Минтруд предлагает установить единый тариф в 1,17 процента, что, по мнению экспертов, позволит сократить издержки, пишет «Парламентская газета».

Проект приказа предусматривает и еще одно нововведение. Сотрудники доставочных организаций будут посещать получателей выплат не менее трех раз с 3-го по 25-е число месяца в зависимости от их возраста и состояния здоровья.

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