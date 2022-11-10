Пензенской области на транспортную реформу выделено 3 млрд рублей

10.11.2022 | 17:20

С начала года в центр управления региона поступило более 1 000 сообщений по вопросам работы общественного транспорта.

Часть из них касается реформы в этой сфере, которая проводится в Пензенской области. Так, граждан интересует, когда же будут готовы документы, после чего начнется воплощение планов в жизнь.

Как пояснил в прямом эфире, состоявшемся в четверг, 10 ноября, министр цифрового развития, транспорта и связи области Сергей Балакин, на этой неделе в Пензу приехали разработчики документа, на основании которого будет проводиться реформа, - комплексного плана развития транспортной инфраструктуры, схем организации дорожного движения и транспортного обслуживания.

«Сейчас идет активное обсуждение этого многостраничного документа. После его изучения будет принято решение», - пояснил министр.

Он подчеркнул, что на проведение транспортной реформы Пензенской области из федерального бюджета выделено 3 млрд 117 млн рублей. Из них 2 млрд 345 млн предназначено для закупки новых троллейбусов, остальное - на строительство транспортной инфраструктуры.