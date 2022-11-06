Общество

В Пензе предусмотрели траты на сокращение мест концентрации ДТП

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В мэрии Пензы определили основные направления расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024-го и 2025-го.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте администрации, помимо приоритетных задач (выплата зарплат, закупки товаров, услуг, сохранение безопасного уровня муниципального долга), деньги пойдут на содействие занятости женщин, поддержку семей, строительство и ремонт объектов.

В 2023-2025 годах Пенза продолжит участвовать в региональном проекте «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Согласно ему, к концу 2022-го должна быть обеспечена 100%-я доступность дошкольного образования для малышей до 3 лет.

Документом предусматривается и создание дополнительных мест в детских учреждениях. Так, в 2023-2024 годах на улице Антонова построят детский сад, который сможет принять 400 воспитанников.

Для развития спорта в 2022 году планируется закупить спортивный инвентарь и форму для занятий футболом, плаванием, баскетболом, дзюдо, в 2023-м и 2024-м - регби, спортивным ориентированием и на шорт-треке.

Кроме того, в 2024 году планируется построить новый ФОК в районе улицы Светлой.

В бюджете заложены деньги на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им полутора лет, пособия на третьего ребенка. Пензенцам будут выдавать жилищные сертификаты (при рождении или усыновлении первого ребенка в течение года после заключения брака).

Из казны собираются выделять деньги на ремонт пензенских учреждений культуры. Так, в следующем году намерены преобразить детскую музыкальную школу № 2 на улице Ленина.

В городе продолжат строить школу на улице Измайлова, 76, на 1 100 мест. В планах на 2023-2024 годы - возведение учреждения в микрорайоне Заря на то же количество мест.

Также в Пензе до конца 2024 года хотят сократить места концентрации ДТП до 50% и привести в нормативное состояние 84,7% дорог.

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