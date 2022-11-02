В Пензенской области возросла доля детей среди заболевших ОРВИ

02.11.2022 | 09:57

В Пензенской области в течение недели с 24 по 30 октября зарегистрировали 3 381 случай ОРВИ - на 5,3% меньше, чем неделей раньше (3 569). Заболеваемость составила 265,4 на 100 тысяч населения.

Доля детей с ОРВИ составила 15,9%, тогда как неделей раньше - 14,1%.

Относительно высокий уровень заболеваемости наблюдается в Мокшанском (657,4), Башмаковском (584,3), Лунинском (429,3), Нижнеломовском (360,7), Пензенском (334,9), Камешкирском (324,6) районах и Пензе (426,9), сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пензе в течение недели диагноз «ОРВИ» медики поставили 1 791 пациенту - это на 6,1% меньше, чем неделей раньше (1 908).

Заболеваемость ОРВИ в областном центре во всех возрастных группах детей ниже контрольного уровня, по взрослому населению наблюдается снижение на 7,3%.