Общество

Пензячка попросила пустить транспорт от Окружной до Маршала Крылова

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вопрос соединения улиц Окружной и Маршала Крылова общественным транспортом подняла жительница Пензы Ольга С. на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте».

«С Окружной до Западной Поляны ходит одна 33-я маршрутка, и то с задержкой. До военного городка (артиллерийский инженерный институт) пустите, пожалуйста, 39 или 85 маршрут. Можно было бы 89 маршрут пустить по Маршала Крылова, доехать до артиллерийского института не на чем, вот и приходится в объезд ехать», - обрисовала проблему горожанка.

Она также пожаловалась на большой интервал в движении 33-й маршрутки. По ее словам, в субботу, 29 октября, на остановке «Детская поликлиника» пензячка ждала транспорт полчаса, чтобы добраться до Западной Поляны.

«10 минут ехать, а нервы вымотаешь» - резюмировала она.

Ответ пришел со страницы правительства Пензенской области. «Информация о нарушениях в работе маршрута № 33 будет направлена предприятию-перевозчику для проведения служебного расследования», - говорится в нем. Пассажирке также пообещали представить ей итоги проверки не позднее 11 ноября.

Про намерения внести изменения в действующие маршруты общественного транспорта в ответе не говорится. Горожанка отметила это в своем комментарии: «А соединить район Окружной с ул. Маршала Крылова не в силах? Люди сколько лет мучаются, доехать ведь не на чем туда, а по факту очень близко!»

Ранее ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» сообщило, что до декабря должна быть утверждена новая маршрутная сеть общественного транспорта Пензы. Запуск по новым маршрутам планируется в первом квартале 2023 года. Схему разрабатывает Санкт-Петербургское ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры». В открытом доступе этого документа нет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте