Пензячка попросила пустить транспорт от Окружной до Маршала Крылова

02.11.2022 | 10:37

Вопрос соединения улиц Окружной и Маршала Крылова общественным транспортом подняла жительница Пензы Ольга С. на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте».

«С Окружной до Западной Поляны ходит одна 33-я маршрутка, и то с задержкой. До военного городка (артиллерийский инженерный институт) пустите, пожалуйста, 39 или 85 маршрут. Можно было бы 89 маршрут пустить по Маршала Крылова, доехать до артиллерийского института не на чем, вот и приходится в объезд ехать», - обрисовала проблему горожанка.

Она также пожаловалась на большой интервал в движении 33-й маршрутки. По ее словам, в субботу, 29 октября, на остановке «Детская поликлиника» пензячка ждала транспорт полчаса, чтобы добраться до Западной Поляны.

«10 минут ехать, а нервы вымотаешь» - резюмировала она.

Ответ пришел со страницы правительства Пензенской области. «Информация о нарушениях в работе маршрута № 33 будет направлена предприятию-перевозчику для проведения служебного расследования», - говорится в нем. Пассажирке также пообещали представить ей итоги проверки не позднее 11 ноября.

Про намерения внести изменения в действующие маршруты общественного транспорта в ответе не говорится. Горожанка отметила это в своем комментарии: «А соединить район Окружной с ул. Маршала Крылова не в силах? Люди сколько лет мучаются, доехать ведь не на чем туда, а по факту очень близко!»

Ранее ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» сообщило, что до декабря должна быть утверждена новая маршрутная сеть общественного транспорта Пензы. Запуск по новым маршрутам планируется в первом квартале 2023 года. Схему разрабатывает Санкт-Петербургское ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры». В открытом доступе этого документа нет.