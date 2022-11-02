Пензенцы полтора года переплачивали за ЖКУ и вернули 1 млн рублей

В Пензе жителям многоквартирного дома № 15 на улице 8 Марта вернули почти миллион рублей, который они переплатили за услуги ЖКХ.
Речь идет об оплате электроэнергии, потребленной при содержании общего имущества за период с января 2021 года по июль 2022-го.
После предостережения регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения управляющая компания «Контур» пересчитала платеж в сторону уменьшения.
Перерасчет коснулся всех жителей дома и отразился в квитанциях за июль и август 2022 года.
«Общая сумма возврата составила 943 945 рублей», - уточнили в пресс-службе министерства.
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