Денис Коряжкин из банка «Кузнецкий» - в лидерах России по работе с МСП

01.11.2022 | 13:44

Начальник управления корпоративного кредитования банка «Кузнецкий» Денис Коряжкин вошел в число ведущих руководителей подразделений малого и среднего предпринимательства (МСП) российских банков.

Он занял 16-ю позицию в ежегодном рейтинге, который составляют ведущее российское издание «Банковское обозрение» и финансово-аналитический центр «БизнесДром».

В рейтинг были включены руководители из топ-50 банков страны по активам (по состоянию на 1 сентября 2022 года), банки, аккредитованные Корпорацией МСП, а также банки, которые специализируются на работе с малым и средним бизнесом.

«Высокая оценка на федеральном уровне - это результат наших общих усилий. В Пензенской области мы активно реализуем меры господдержки МСП, которые проводятся Правительством и Минэкономразвития России. Кроме того, у нас действуют собственные льготные программы. Банк «Кузнецкий» - надежный помощник для предпринимателей на всех этапах становления бизнеса», - считает Денис Коряжкин.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама.