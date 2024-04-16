В 2024 году выдачи ипотеки в России составят 4,6-5,1 трлн рублей

16.04.2024 | 13:54

В условиях высоких ипотечных ставок, изменившейся риск-политики регулятора и параметров господдержки в 2024 году рынок ипотеки ожидаемо «охладится». По оценке ВТБ, общий объем выдач в России может составить 4,6-5,1 трлн рублей против 7,8 трлн годом ранее.

Итоговые результаты будут зависеть от спроса после отмены или модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки, а также дальнейшего ужесточения риск-политики ЦБ РФ. Об этом в ходе Всероссийского жилищного конгресса в Сочи заявил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

В 2024 году в полном объеме заработали меры регулятора по «охлаждению» рынка ипотеки и новые условия господдержки, что в совокупности с высоким уровнем базовых ставок привело к сокращению спроса клиентов.

В первом квартале продажи жилищных кредитов в России составили около 1 трлн рублей, что более чем на 15% ниже по сравнению с тем же периодом 2023 года. При этом клиенты, для которых актуален жилищный вопрос, сфокусировали свой интерес на программах с господдержкой. По итогам января - марта доля льготной ипотеки в общем объеме выдач составила около 70%, что на 19 пп выше, чем год назад.

На фоне ожидаемой отмены основной льготной программы с июля к концу полугодия спрос клиентов на сделки с господдержкой будет усиливаться.

«В 2024 году результат рынка ипотеки во многом будет зависеть от решения правительства по господдержке и уровня ключевой ставки. Пока мы ожидаем, что выдачи в целом по системе составят 4,6-5,1 трлн рублей. Но нужно понимать, что ситуация на рынке остается неопределенной и прогноз еще может скорректироваться. В случае отмены основной госпрограммы наиболее существенное сокращение спроса мы ожидаем в июле-августе, однако по мере снижения ключевой ставки, которое ожидается во втором полугодии, рынок будет постепенно переходить к балансу», - отметил Евгений Дячкин.

Он добавил, что на фоне стремления правительства и ЦБ РФ снизить долю льготных программ на первичном рынке господдержка будет становиться все более адресной. Прежде всего фокус будет направлен на заемщиков, действительно нуждающихся в финансовой помощи (многодетные семьи, врачей, учителей), и субъекты с недостаточными темпами ввода нового жилья. На этом фоне основной клиентский спрос будет смещаться за периметр мегаполисов.

Еще одним вектором поддержки может стать частное строительство с учетом его востребованности российскими семьями. Дополнительный импульс этому рынку может дать компенсация государством ставки проектного финансирования при строительстве ИЖС как для подрядных организаций, так и крупных строительных компаний, которые не предлагают широкого выбора из-за высокой себестоимости малоэтажного домостроения по сравнению с многоквартирными проектами.

Для более эффективной работы также необходимо и принятие закона об эскроу-счетах в сегменте ИЖС. На рынке многоквартирных домов этот механизм повысил прозрачность долевого строительства и защитил средства клиентов. Его широкое распространение на сегмент ИЖС позволит снизить риски ипотечного кредитования, низкого качества и задержки ввода в эксплуатацию объектов на рынке частного строительства.