Из Пензы за месяц вывезли почти 3 000 кубометров мусора

25.10.2022 | 08:43

В администрации Пензы подвели итоги месячника по благоустройству, в рамках которого в городе провели комплекс мероприятий по уборке мусора и уходу за растительностью.

«За период с 19 сентября по 22 октября приведено в порядок около 715 тысяч кв. метров территорий, ликвидировано 525 свалок, вывезено 2 950 кубометров мусора», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Во время месячника очищали зеленые зоны, улицы, дворы многоквартирных домов, контейнерные площадки, участки, прилегающие к предприятиям и учреждениям, городские леса и кладбища, системы ливневой канализации, водопропускные трубы.

«Проведены работы по опиловке аварийных деревьев, вывозу веток, вырубке поросли на улицах 8 Марта, Бакунина, Захарова, Свердлова, Бекешской, в районе киноконцертного зала «Пенза», на улицах Пушкина, Зои Космодемьянской, Дружбы, Светлой, Чапаева, Одоевского, Окружной/Воронова, Терновского, Ленинградской, Бородина, ИТР, Маршала Крылова, проспекте Строителей, повороте с Измайлова на улицу Антонова, Чеховской развязке, на правом берегу набережной реки Суры, возле школы № 59, в районе АО «Фабрика игрушек» и на других участках», - перечислили в мэрии.

22 октября месячник завершился общегородским субботником, в котором приняли участие работники бюджетной сферы, сотрудники предприятий, жители многоквартирных домов и частного сектора.