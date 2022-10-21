Общество

В Пензе провели форум наблюдателей за проведением ЕГЭ

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Участники форума корпуса общественных наблюдателей Российского союза молодежи прибыли в Пензенскую область. В Колышлейском районе они будут говорить о своих достижениях, делиться опытом, обсуждать планы на будущее.

Наблюдатели - это воспитанники вузов и колледжей, лидеры студенческих объединений, взрослые эксперты, которые участвуют в подготовке ЕГЭ. Главная задача специалистов - сделать так, чтобы в пунктах проведения был порядок, школьники смогли показать фактические знания, уравнять шансы учеников.

«Камеры могут охватить не всю аудиторию, и корпус наблюдателей должен повысить правильность оценки того или иного случая. То есть корпус наблюдателей - это когда человек воочию видит и может поставить метку, может не поставить, как рефери в спорте, который и защитит в каком-то случае ребенка, в каком-то - подтвердит, что были выявлены серьезные нарушения во время экзамена», - сообщил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Это полезно и для родителей, потому что придает им определенную дополнительную уверенность в честности и объективности проведения процедуры и позволяет им чувствовать себя спокойно, что никто не списывает, экзамен проходит так, как он должен проходить», - рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский.

В Пензенской области проект «Корпус наблюдателей» реализуется на протяжении 9 лет. Итоговый форум объединил больше 100 человек.

«Своими глазами видят, как проходит экзамен, и помогают выявлять нарушения. Онлайн-наблюдение тоже очень важно, чтобы работа, которую мы проводим, не только замыкалась на территории пунктов проведения экзаменов, но и эффективно велась через дистанционные информационные центры, которые у нас в этом году также работали», - отметил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

По итогам 2022-го деятельность корпуса наблюдателей как в области, так и в целом по стране была признана успешной.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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