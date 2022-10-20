На улице Калинина ремонтируют 500 квадратных метров тротуара

20.10.2022 | 18:35

«Была яма огромная, на машине проехать было практически нереально. Зимой - вообще финиш, я застревала три раза», - сообщила жительница Пензы.

Примерно так в течение долгого времени жаловались жители многоэтажек на улице Калинина на состояние территории у себя под окнами. И вот дорожники отреагировали на обращения: приехали и начали приводить все в порядок.

Тротуар, по терминологии специалистов, на стандартную пешеходную зону не похож - здесь 500 квадратных метров. Расположены они вдоль центральной магистрали, то есть после ремонта будут радовать внешним видом и ровной поверхностью многих горожан. Специалисты уверяют, что новое покрытие прослужит долго.

«Были приняты следующие меры: выравнивание профиля дороги с помощью фрезерования с дальнейшим укладыванием щебеночного слоя и, впоследствии, укладкой асфальтобетонного покрытия на данном участке дороги», - отметил заместитель директора МБУ «Пензавтодор» Павел Белорыбкин.

Не так давно организация привела в порядок еще несколько тротуаров, которых не было в планах, но на их состояние жаловались горожане. Этой осенью собираются заняться и некоторыми другими пешеходными участками в Пензе. Ремонт площадки на Калинина уже завершается.