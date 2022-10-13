Авторемонтники поплатились за то, что морочили владелице Audi голову

13.10.2022 | 10:13

Владелица Audi A6 из рабочего поселка Тамала вынуждена была подать в суд на организацию, занимающуюся авторемонтом.

В декабре 2020 года она доверила свою машину для ремонта коробки переключения передач. Услуги обошлись ей в 119 845 рублей.

После этого она трижды - в январе, апреле и мае 2021 года - оставляла иномарку на гарантийный ремонт. В июне владелица направила претензию, в которой попросила вернуть ей деньги, оплатить неустойку и возвратить автомобиль в имеющемся техническом состоянии.

Ее заверили, что машина готова. Но когда хозяйка приехала за ней, обнаружилось, что ремонта не было, а на Audi установлена не принадлежащая ей коробка передач, причем также неисправная.

Автовладелица добилась расторжения договора и возврата уплаченной суммы, а затем подала иск. Она просила взыскать с организации неустойку за нарушение сроков работ и за неудовлетворение требования о возврате уплаченной суммы, штраф, компенсацию морального вреда, убытки, связанные с устранением недостатков выполненной работы, в виде рыночной стоимости автоматической коробки передач, судебные издержки.

В судебном заседании представитель ответчика сообщил, что ремонт был выполнен в соответствии с заказом-нарядом, а коробка передач не работает по иным причинам, которые выходят за рамки его компетенции. По его мнению, требовались другие работы, не входившие в договор.

Суд вынес решение о частичном удовлетворении требований автовладелицы и взыскал в ее пользу более 170 000 рублей.

«Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по гражданским делам оставила без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.